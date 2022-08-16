Цена газа в Европе превысила $2500 за 1 тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $2500 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2501,7 за 1 тыс. куб. м.

Ранее российская компания «Газпром» заявила, что цены на газ в Европе зимой могут превысить $4000 за 1 тыс. куб. м.

Политолог Александр Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в случае отказа от российского газа странам ЕС действительно придётся биться за поставки и конкурировать между собой.