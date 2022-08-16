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В Москве появятся 1,6 тысячи рабочих мест в отечественных организациях

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В Москве в рамках программы поддержки работодателей и сотрудников в отечественных организациях появятся 1,6 тыс. рабочих мест.
В Москве появятся 1,6 тысячи рабочих мест в отечественных организациях
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства города.

Программу поддержки работодателей и сотрудников, в которую входит организация временных и общественных работ, обучение и трудоустройство с прохождением короткого периода адаптации, открыли ещё весной.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, после первого этапа отбора отечественные организации уже создали 1,6 тыс. постоянных рабочих мест, 40% которых заняты новыми работниками. Более 600 человек устроились в рестораны «Теремок», «Почту России» и столичное метро.

После второго этапа отбора, который завершился на днях, «Магнит», Мосгортранс и корпорация «Стратегические пункты управления» начнут подбор ещё 1,6 тыс. новых сотрудников через центр «Моя работа».

Ранее «Дни.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину сообщали, что столица в рамках программы «Московский акселератор» поможет стартапам привлечь инвестиции и найти партнёров среди известных корпораций.

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