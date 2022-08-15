Bloomberg: JPMorgan и Bank of America готовы возобновить работу с облигациями России
- Legion-Media
«Всё большее число банков на Уолл-стрит готовы торговать российскими облигациями», — говорится в тексте.
Отмечается, что финансовые организации намерены выступить посредниками в транзакциях своих клиентов после пояснения Минфина США, что такие действия не будут нарушением американского санкционного режима.
Агентство добавило, что представители банков отказались от комментариев.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев просит американский Минфин внести в санкционные списки все частные российские банки.
В июне Bloomberg сообщало, что крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России.