ЦБ России анонсировал публикацию четырёх макропрогнозов и докладов по КДП в 2023 году

ЦБ России опубликует в 2023 году четыре среднесрочных макроэкономических прогноза и четыре доклада о кредитно-денежной политике по итогам ряда заседаний.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы».

В соответствии с календарём заседаний совета директоров, в следующем году российский регулятор проведёт первое заседание 10 февраля, по итогам которого будет выпущен пресс-релиз со среднесрочным прогнозом.

Следующие три заседания запланированы на 28 апреля, 21 июля и 27 октября.

Заседания совета директоров без обновления среднесрочного прогноза состоятся 17 марта, 9 июня, 15 сентября и 15 декабря.

Доклады о КДП по итогам заседаний Центробанк обнародует 20 февраля, 11 мая, 7 августа и 7 ноября 2023 года.

Ранее российский регулятор спрогнозировал возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Также ЦБ ожидает роста российской экономики в 2024 и 2025 годах на 1,5—2,5% в базовом сценарии.