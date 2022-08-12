Аналитик Чернов рассказал о снижении мировых цен на нефть

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал о снижении мировых цен на нефть.

«С середины июня стоимость нефти марки Brent опустилась уже на 18,91%, сейчас котировки закрепились ниже $100 за баррель, а с увеличением рисков рецессии в США стоимость чёрного золота может упасть в район $85 за баррель», — поделился эксперт.

Он добавил, что эти события могут ослабить рубль и привести к росту стоимости американского доллара.

По словам аналитика, стоимость доллара и евро может вырасти до «комфортных экспортёрам уровней в 72—75 рублей».

«Текущие курсы не устраивают Минфин, который отвечает за пополнение государственного бюджета, а также экспортёров, у которых из-за дорогого рубля упала рентабельность и маржинальность бизнеса», — сказал собеседник RT.

Ранее Международное энергетическое агентство подготовило доклад, в котором дан прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году.