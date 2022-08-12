военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Чернов рассказал о снижении мировых цен на нефть

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал о снижении мировых цен на нефть.
Аналитик Чернов рассказал о снижении мировых цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Segal

«С середины июня стоимость нефти марки Brent опустилась уже на 18,91%, сейчас котировки закрепились ниже $100 за баррель, а с увеличением рисков рецессии в США стоимость чёрного золота может упасть в район $85 за баррель», — поделился эксперт.

Он добавил, что эти события могут ослабить рубль и привести к росту стоимости американского доллара.

По словам аналитика, стоимость доллара и евро может вырасти до «комфортных экспортёрам уровней в 72—75 рублей».

«Текущие курсы не устраивают Минфин, который отвечает за пополнение государственного бюджета, а также экспортёров, у которых из-за дорогого рубля упала рентабельность и маржинальность бизнеса», — сказал собеседник RT.

Ранее Международное энергетическое агентство подготовило доклад, в котором дан прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить