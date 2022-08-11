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В МЭА дали прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году

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Международное энергетическое агентство подготовило доклад, в котором дан прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году.
В МЭА дали прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы организации, в МЭА считают, что мировая добыча нефти в 2022 году вырастет до 100 млн баррелей в сутки.

«В целом на 2022 год прогнозируется рост мировой добычи на 4,8 млн баррелей в сутки, до 100 млн баррелей в сутки, за счёт увеличения предложения странами ОПЕК+ на 3,1 млн баррелей в сутки, не ОПЕК+ — на 1,7 млн. В 2023 году мировая добыча нефти вырастет на 1,7 млн баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня в 101,7 млн баррелей за счёт роста предложения в странах, не входящих в ОПЕК+, примерно на 1,9 млн баррелей в сутки. 60% прироста будут обеспечены США», — отметили в агентстве.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировали планы стран ОПЕК+.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

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