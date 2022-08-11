Экспорт малого бизнеса Удмуртии вырос более чем на 50% за пять лет

Несырьевой неэнергетический экспорт Удмуртии вырос в 2,7 раза с 2017 года и составил в 2021 году $540 млн. Экспорт малых и средних компаний увеличился более чем на 50%, до $120 млн.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Сегодня в Удмуртии 612 компаний-экспортёров, и 85% из них — малый и средний бизнес. Для себя мы ставим задачу — довести долю МСП (в том числе экспортёров) в экономике республики до 20%, сейчас у нас 10%», — заявил глава региона Александр Бречалов.

Республика планирует в ближайшие годы усилить взаимодействие со странами СНГ, в том числе с Узбекистаном, Белоруссией и Азербайджаном, а также наладить новые партнёрства со странами Персидского залива, Северной Африки и Ближнего Востока.

По сообщениям НСН, объём выручки промышленных предприятий, расположенных в ТиНАО Москвы, вырос на 21% с 2017 года.