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В Самарской области рассказали о поддержке бизнеса в 2022 году

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Самарский центр поддержки экспорта подвёл итоги работы за первые шесть месяцев 2022 года. Получателями услуг стал 331 предприниматель, что превышает плановый показатель на 50%.
В Самарской области рассказали о поддержке бизнеса в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news.

Число представителей малого и среднего бизнеса, подписавших экспортные контракты с помощью центра, составило 35 человек.

«Общий объём поддержанного экспорта в финансовом выражении превысил 1,8 млрд рублей вместо 785 млн рублей. Это почти в 2,3 раза больше планового показателя», — заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» информировало, что вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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