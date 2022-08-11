В Самарской области рассказали о поддержке бизнеса в 2022 году

Самарский центр поддержки экспорта подвёл итоги работы за первые шесть месяцев 2022 года. Получателями услуг стал 331 предприниматель, что превышает плановый показатель на 50%.

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Об этом сообщает volga.news. Число представителей малого и среднего бизнеса, подписавших экспортные контракты с помощью центра, составило 35 человек. «Общий объём поддержанного экспорта в финансовом выражении превысил 1,8 млрд рублей вместо 785 млн рублей. Это почти в 2,3 раза больше планового показателя», — заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Ранее ФБА «Экономика сегодня» информировало, что вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.