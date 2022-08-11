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Экономист Чернов объяснил рост курса евро выше 63 рублей

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Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT прокомментировал рост курса евро, который поднялся выше 63 рублей впервые с 1 августа.
Экономист Чернов объяснил рост курса евро выше 63 рублей
  • Gettyimages.ru

По мнению аналитика, в ближайшие месяцы курс евро вырастет до 65—70 рублей.

«Есть множество факторов, которые будут этому способствовать. Среди них увеличение объёмов параллельного импорта, что повышает спрос на валюту на бирже и, как следствие, её стоимость», — считает Чернов.

Среди факторов экономист также назван снижение объёмов экспорта и снижение мировых цен на нефть.

Он отметил, что в России разработали и внедрили «новое бюджетное правило, которое подразумевает покупку валюты на бирже для пополнения ФНБ на сверхдоходы от продажи энергоресурсов».

«Причём теперь для пополнения ФНБ покупают не доллары и евро, а валюты дружественных стран (китайский юань, арабский дирхам, казахский тенге и т. д.). Именно новое бюджетное правило будет подталкивать рубль к снижению», — отметил собеседник RT.

Он считает, что правительство будет «способствовать этому, потому что текущие курсы не устраивают Минфин».

«Ослабление рубля к доллару и евро уже началось, а далее мы ожидаем продолжения этого тренда до комфортных экспортёрам уровней в 72—75 рублей за доллары и евро», — уверен Чернов.

Ранее стало известно, что курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 1 августа.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом валют.

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