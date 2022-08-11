Экономист Баженов спрогнозировал стабильные цены на бензин

Экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал динамику цен на бензин.

«В целом не стоит ждать снижения цен на бензин. Но и какого-то роста тоже. Поэтому, скорее всего, цены будут стабильны, а компании будут давать скидки на заправку по своим программам лояльности», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, на бирже цены могут «ходить туда-сюда», и вопрос в том, каков средний уровень цен.

«А он сейчас меньше, чем обычно наблюдается в августе. В целом на розничных ценах это вряд ли отразится», — добавил Баженов.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, как могут измениться цены на бензин в России.