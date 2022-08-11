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Экономист Баженов спрогнозировал стабильные цены на бензин

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Экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал динамику цен на бензин.
Экономист Баженов спрогнозировал стабильные цены на бензин
  • Gettyimages.ru

«В целом не стоит ждать снижения цен на бензин. Но и какого-то роста тоже. Поэтому, скорее всего, цены будут стабильны, а компании будут давать скидки на заправку по своим программам лояльности», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, на бирже цены могут «ходить туда-сюда», и вопрос в том, каков средний уровень цен.

«А он сейчас меньше, чем обычно наблюдается в августе. В целом на розничных ценах это вряд ли отразится», — добавил Баженов.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, как могут измениться цены на бензин в России.

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