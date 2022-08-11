В ЦБ сообщили о росте международных резервов России до $574,8 млрд

Международные резервы России по состоянию на 5 августа составили $574,8 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Объём международных резервов по состоянию на 5 августа составил $574,8 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объём за неделю увеличился на 0,6% под воздействием положительной переоценки.

Ранее стало известно, что положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за январь — июль текущего года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года ($50,2 млрд).