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В ЦБ сообщили о росте международных резервов России до $574,8 млрд

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Международные резервы России по состоянию на 5 августа составили $574,8 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России до $574,8 млрд
  • РИА Новости

«Объём международных резервов по состоянию на 5 августа составил $574,8 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объём за неделю увеличился на 0,6% под воздействием положительной переоценки.

Ранее стало известно, что положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за январь — июль текущего года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года ($50,2 млрд).

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