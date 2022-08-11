В Самарской области рассказали о поддержке ориентированных на экспорт предприятий

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об итогах работы регионального Центра поддержки экспорта в первом полугодии 2022 года.

За истекший период получателем услуг Центра поддержки экспорта стал 331 предприниматель, что превышает плановый показатель на 50%, сообщает sovainfo.ru.

«Общий объём поддержанного экспорта в финансовом выражении превысил 1,8 млрд рублей вместо 785 млн рублей. Это почти в 2,3 раза больше планового показателя», — отметил Богданов.

Поддержка ориентированных на экспорт предприятий в регионе реализуется в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

По сообщениям НСН, объём выручки промышленных предприятий, расположенных в ТиНАО Москвы, вырос на 21% с 2017 года.