В Севастополе сообщили о росте числа самозанятых

В Севастополе количество самозанятых граждан достигло почти 15 тыс.

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на городской департамент экономического развития.

По состоянию на 1 августа 2022 года число самозанятых в регионе составило 14 723, тогда как 1 января их насчитывалось 9167, уточнили в ведомстве.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.