INFOLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт

Согласно материалам аналитического агентства INFOLine, Россия в первом полугодии могла увеличить поставки продовольствия на внешние рынки на 20—22% в годовом выражении.

«INFOLine ожидает, что экспорт продовольствия из России третий год подряд превысит импорт», — приводит РИА Новости выдержку из материала.

Отмечается, что в 2021 году на долю сельскохозяйственного сырья пришлось 59% от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства.

Экспорт осуществлялся в 151 страну, 15% его совокупного объёма пришлось на страны Евросоюза.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что глобальные рынки нуждаются в российском зерне и удобрениях.