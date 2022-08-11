INFOLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт
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«INFOLine ожидает, что экспорт продовольствия из России третий год подряд превысит импорт», — приводит РИА Новости выдержку из материала.
Отмечается, что в 2021 году на долю сельскохозяйственного сырья пришлось 59% от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства.
Экспорт осуществлялся в 151 страну, 15% его совокупного объёма пришлось на страны Евросоюза.
Ранее заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что глобальные рынки нуждаются в российском зерне и удобрениях.