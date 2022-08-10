Министерства подали заявки на допфинансирование на 5 трлн рублей в год

Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сверх доведённых лимитов на сумму около 5 трлн рублей ежегодно, заявили в пресс-службе Минфина.

Об этом говорится в сообщении Минфина по итогам заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

«В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 трлн рублей ежегодно», — заявили в пресс-службе министерства.

Также в сообщении приводятся слова главы Минфина Антона Силуанова. Он отметил, что формирование проекта федерального бюджета на 2023—2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей.

Ранее Силуанов сообщил, что доходы федерального бюджета России в I квартале 2022 года составили 7,2 трлн рублей.