Аналитик назвал последствия остановки транзита нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря, советника президента «Транснефти» Игорь Дёмина о том, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

Как напомнил эксперт, у нефтепровода «Дружба» есть две нитки.

«Северная идёт через Белоруссию в Польшу и Германию, южная — в Венгрию, Словакию и Чехию через Украину. В любом случае это означает, что объём нефти, поставляемой Россией на эти рынки, может сократиться», — подчеркнул аналитик.

По его словам, предполагалось, что нефть по трубам не должна была попадать под масштабные санкции в Европе.

«Потому что нефтеперерабатывающие заводы, которые «сидят» на трубе, сложно переориентировать на что-то другое», — заявил Митрахович.

Специалист допустил возможность, что в этом вопросе будет найден компромисс.

«Поскольку в Европе и газа не хватает, и уголь дорогой, а дополнительный стресс со стороны поставок нефти усложняет ситуацию», — заключил собеседник RT.

Ранее Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

По его словам, остановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

При этом транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Германии и Польши идёт штатно.