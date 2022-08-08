Делегации Самарской области и Узбекистана обсудили совместные инвестпроекты

Делегация Самарской области приняла участие в форуме глав регионов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия обсудили развитие партнёрских отношений с Узбекистаном.

Об этом пишет volga.news.

Делегация области провела ряд переговоров с представителями регионов Узбекистана, в рамках которых обсудили реализацию совместных инвестпроектов.

«Мы увидели интерес узбекского бизнеса к созданию логистических центров на ключевых инвестплощадках Самарской области. Это поможет транспортировке и продвижению сельскохозяйственной и текстильной продукции наших коллег на самарской земле и на территории России в целом», — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на сумму $33,5 млрд.