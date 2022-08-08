военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Делегации Самарской области и Узбекистана обсудили совместные инвестпроекты

Короткая ссылка
Делегация Самарской области приняла участие в форуме глав регионов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия обсудили развитие партнёрских отношений с Узбекистаном.
Делегации Самарской области и Узбекистана обсудили совместные инвестпроекты
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом пишет volga.news.

Делегация области провела ряд переговоров с представителями регионов Узбекистана, в рамках которых обсудили реализацию совместных инвестпроектов.

«Мы увидели интерес узбекского бизнеса к созданию логистических центров на ключевых инвестплощадках Самарской области. Это поможет транспортировке и продвижению сельскохозяйственной и текстильной продукции наших коллег на самарской земле и на территории России в целом», — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на сумму $33,5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить