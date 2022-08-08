В ГД обвинили власти ФРГ в несамостоятельности из-за позиции Берлина по запуску СП-2

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта о том, что правительство Германии исключает запуск трубопровода «Северный поток — 2».

«К сожалению, мы все понимаем, что правительство Германии несамостоятельно в принятии решений. Именно поэтому, вместо того чтобы сделать Германию крупнейшим хабом в мире по газу, имея два крупных трубопровода — «Северный поток» и «Северный поток — 2», она становится страной, которой не хватает газа», — заявил парламентарий.

По словам депутата, это связано «с неграмотной политикой некоторых членов правительства Германии».

«Они в данной ситуации больше слушают, что им скажут некоторые товарищи из-за океана, чем граждане своей страны. У них могли бы быть дешёвый газ, дешёвое электричество, вместо этого Германия себя вводит в экономический и энергетический хаос», — считает Ананских.

Ранее в правительстве Германии заявили об исключении запуска трубопровода «Северный поток — 2».

При этом, как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Германию ждут «сложные месяцы» в связи с сокращением поставок газа из России.