В Siemens Energy заявили, что планируют завершить выход из бизнеса в России осенью

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy планирует осенью завершить реструктуризацию и выход из бизнеса в России.

Об этом сообщается в финансовом отчёте компании за третий квартал финансового года.

«Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий», — говорится в сообщении.

По данным компании, потери в результате начала реструктуризации деятельности в России составили €200 млн.

Ранее глава компании Кристиан Брух сообщил, что Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России.