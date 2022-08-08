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В Siemens Energy заявили, что планируют завершить выход из бизнеса в России осенью

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Немецкая энергетическая компания Siemens Energy планирует осенью завершить реструктуризацию и выход из бизнеса в России.
В Siemens Energy заявили, что планируют завершить выход из бизнеса в России осенью
  • AFP
  • © Sascha Schuermann

Об этом сообщается в финансовом отчёте компании за третий квартал финансового года.

«Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий», — говорится в сообщении.

По данным компании, потери в результате начала реструктуризации деятельности в России составили €200 млн.

Ранее глава компании Кристиан Брух сообщил, что Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России.

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