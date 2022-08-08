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Handelsblatt: ЕС отбирает газ у развивающихся стран

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Страны Европы ищут альтернативные российскому газу варианты и отбирают энергоресурсы у развивающихся государств. Об этом заявил обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.

Он отметил, что из-за действий Евросоюза жители Бангладеша и Пакистана столкнулись с проблемами с электроснабжением.

«В попытке освободиться от зависимости от российского газа ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — подчеркнул Пир.

Ранее австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс раскритиковал политику стран Евросоюза, которые планируют отказаться от российского газа.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН спрогнозировал ситуацию с поставками газа в Европу.

По его мнению, в ближайшее время стоимость сырья вряд ли упадёт ниже $2000, а осенью будет расти и вполне может достичь прошлогодних рекордов выше $3000 за 1 тыс. куб. м.

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