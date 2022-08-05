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Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов дружественных стран к срочному рынку

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С 8 августа Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран и российских бенефициаров к торгам только на срочном рынке.
Мосбиржа с 8 августа допустит нерезидентов дружественных стран к срочному рынку
  • Legion-Media
  • © Evgris

«С 8 августа 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица», — следует из заявления торговой площадки.

Отмечается, что в соответствии с указом президента России от 5 августа 2022 года для доступа к фондовому рынку нерезидентам страны требуется дополнительная настройка биржевых систем.

О дате предоставления доступа к рынку уведомят дополнительно.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

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