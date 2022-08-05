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Аналитик Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Полина Полетаева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • Gettyimages.ru

По мнению эксперта, одним из определяющих факторов для рубля по-прежнему будет оставаться баланс спроса и предложения на российском валютном рынке.

Так, постепенное восстановление импорта будет вести к повышению спроса на зарубежную валюту в стране и тем самым оказывать давление на рубль. В то же время определённую поддержку рублю может оказать динамика цен на нефть, добавил специалист.

«Скорее всего, наблюдаемое сейчас снижение нефтяных цен приостановится на новой неделе. Поэтому я думаю, что достаточно реалистичным выглядит курс доллара в диапазоне 60—62 рубля», — уточнил Масленников.

Впрочем, по его словам, точные прогнозы пока давать сложно, поскольку неизвестно, какие геополитические события, способные повлиять на курсы валют, могут произойти на следующей неделе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

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