Аналитик Симонов прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с RT спрогнозировал дальнейшие изменения цен на нефть.

По словам специалиста, в настоящий момент цены на нефть «не поддаются обоснованному экспертному прогнозированию».

«На последнем заседании альянс ОПЕК+ решил символически увеличить добычу нефти всего на 100 тыс. баррелей в сутки. Такое решение западные агентства назвали пощёчиной Байдену, который ранее ездил к саудитам и уговаривал их резко нарастить нефтедобычу. Тем не менее, хотя предложение сырья на мировом рынке практически не будет увеличиваться, цены на нефть всё равно могут сократиться», — предположил Симонов.

По его мнению, давление на стоимость сырья оказывают действия самого Вашингтона в преддверии приближающихся выборов в Соединённых Штатах.

«У США есть возможность манипулировать рынком на коротких интервалах. Поскольку сейчас демократам нужно что-то предпринять, я совершенно не удивлюсь, если начнётся спекулятивная игра на снижение нефтяных котировок. Именно поэтому я не исключаю, что до конца избирательной кампании мы можем увидеть определённое снижение нефтяных цен», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года в ходе торгов опустилась ниже $94 за баррель.