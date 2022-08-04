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Эксперт Скрябин прокомментировал ситуацию на рынке нефти

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Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
Эксперт Скрябин прокомментировал ситуацию на рынке нефти
  • Gettyimages.ru

«Цены на нефть корректируются последнюю неделю, но эта коррекция нематериальна. Brent стоит около $100 за баррель, котировки сохраняются высокими. Здесь работает два разнонаправленных фактора», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, негативный фактор — это риски замедления мировой экономики из-за ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе.

Позитивным долгосрочным фактором Скрябин назвал ситуацию с наращиванием добычи со стороны ОПЕК, так как неоднократно появлялись заявления о недостаточности мощностей, которые могут быть использованы.

«В долгосрочном периоде цены будут оставаться высокими за счёт того, что последние лет семь инвестиции в разработку новых проектов в нефтегазовой сфере были ограничены», — отметил эксперт.

Как добавил Скрябин, цена на уровне $100 за баррель Brent не настолько высока, чтобы оказать давление на экономический рост, но и не настолько низка, чтобы страны-экспортёры сворачивали добычу.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.

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