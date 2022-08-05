Таможенники Владивостока вернули в бюджет почти 380 млн рублей в результате проверок

Представители службы таможенного контроля Владивостокской таможни в первом полугодии 2022 года провели 124 формы таможенного контроля в отношении участников внешнеэкономической деятельности. Из них 36% — камеральные таможенные проверки.

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что по результатам таможенных проверок возбуждено 143 дела об административных правонарушениях и одно уголовное.

Сумма дополнительно начисленных таможенных платежей за шесть месяцев 2022 года выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составила 377,8 млн рублей. Из них к настоящему времени взыскано более 310 млн рублей.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на таможне в Домодедове сотрудники пресекли ввоз сильнодействующих и психотропных веществ из ОАЭ в мае текущего года.