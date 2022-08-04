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Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал о работе по поддержке предпринимателей

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Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнёв рассказал о работе по поддержке предпринимателей.
Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал о работе по поддержке предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«С начала текущего года нам поступило 1647 обращений от бизнеса, а за аналогичный период времени в 2020 году их было порядка 6 тыс.», — заявил Головнёв.

В регионе продолжают действовать меры поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, гранты и специальные статусы.

Предприниматели также пользуются программой «Земля за рубль», по которой они могут арендовать участки на льготных условиях в течение трёх лет, после чего выкупить их за 15% от кадастровой стоимости.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» информировало, что вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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