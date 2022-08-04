ЦБ считает целесообразным перевести средства госкомпаний в долларах и евро в иные валюты

Банк России заявил, что правительству стоит выдать госкомпаниям директивы о переводе накопленной у них валюты недружественных стран в иную.

Об этом говорится в докладе регулятора.

«Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством России соответствующих директив (рекомендаций)», — отмечается в документе.

В ЦБ подчёркивают, что аналогичные рекомендации правительства могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки — включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран.

Ранее сообщалось, что ЦБ России будет содействовать ускорению девалютизации в стране.