ЦБ считает целесообразным перевести средства госкомпаний в долларах и евро в иные валюты
- РИА Новости
Об этом говорится в докладе регулятора.
«Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством России соответствующих директив (рекомендаций)», — отмечается в документе.
В ЦБ подчёркивают, что аналогичные рекомендации правительства могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки — включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран.
Ранее сообщалось, что ЦБ России будет содействовать ускорению девалютизации в стране.