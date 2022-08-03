ООН заявило об «узких местах» в реализации соглашения об экспорте продовольствия из России

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила об «узких местах» в реализации соглашения об экспорте продовольствия из России.

«Пока слишком рано для этого. Есть ещё узкие места, которые надо убрать. Разъяснения, которые были представлены США и ЕС, должны дойти до частного сектора, который в настоящее время оценивает ситуацию», — цитирует её ТАСС.

Как добавила Гринспен, предстоит проделать определённый путь, чтобы частный бизнес мог осуществлять экспорт продовольствия и удобрений из России без риска столкнуться с санкциями.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс отметил, что глобальные рынки нуждаются в российском зерне и удобрениях.