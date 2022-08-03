военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ООН заявило об «узких местах» в реализации соглашения об экспорте продовольствия из России

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила об «узких местах» в реализации соглашения об экспорте продовольствия из России.
ООН заявило об «узких местах» в реализации соглашения об экспорте продовольствия из России
  • Gettyimages.ru
  • © bfk92

«Пока слишком рано для этого. Есть ещё узкие места, которые надо убрать. Разъяснения, которые были представлены США и ЕС, должны дойти до частного сектора, который в настоящее время оценивает ситуацию», — цитирует её ТАСС.

Как добавила Гринспен, предстоит проделать определённый путь, чтобы частный бизнес мог осуществлять экспорт продовольствия и удобрений из России без риска столкнуться с санкциями.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс отметил, что глобальные рынки нуждаются в российском зерне и удобрениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить