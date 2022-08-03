Цены на газ в Европе к закрытию торгов превысили $2120 за тысячу кубометров
- Gettyimages.ru
- © Bob Rowan
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Ценовой максимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составил $2186,3, а минимум — $2072,1. Цена закрытия — $2121,3 за 1 тыс. куб. м.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.