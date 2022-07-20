Аналитик Фролов прокомментировал ситуацию с газом в Европе

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Аналитик Фролов прокомментировал ситуацию с газом в Европе
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«Зима 2020—2021 годов была холодной и маловетреной, что привело к росту потребления угля в электрогенерации, на это наложились резкое восстановление спроса на газ выше прошлогодних показателей и проблемы в мире с вводом новых производственных мощностей. Благодаря этому случилась разбалансировка спроса и предложения», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, лето 2021 года было очень жарким, что на фоне недостатка ветра привело к росту спроса на газ и уголь на теплоэлектростанциях ЕС, и это ещё раз усилило давление на дисбаланс спроса и предложения.

Как отметил Фролов, в июне 2022 года были более умеренные температуры, но в июле ситуация изменилась.

«Есть и другие факторы, усугубляющие кризис и подстёгивающие цены на европейском рынке», — пояснил эксперт.

Фролов также напомнил, что на позапрошлой неделе начался очередной скачок спроса на газ в европейской электроэнергетике, но предложение за ним не смогло поспеть.

В числе других факторов — ситуация с турбиной «Северного потока — 1».

«Санкции, принятые против России, ударили по Евросоюзу», — заключил эксперт.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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