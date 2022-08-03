Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 1 августа составила 15,3%

Минэкономразвития России в своём обзоре «О текущей ценовой ситуации» заявил, что инфляция в стране в годовом выражении на 1 августа составила 15,3%.

«На неделе с 23 июля по 1 августа 2022 года (10 дней) снижение цен продолжилось и составило -0,14%. Среднесуточное снижение цен ускорилось до -0,014% после -0,012% за предыдущий отчётный период. В годовом выражении темпы роста цен не изменились — 15,3% год к году», — говорится в обзоре.

Ранее Росстат заявил, что дефляция в России за период с 23 июля по 1 августа 2022 года составила 0,14%.