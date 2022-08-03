военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 1 августа составила 15,3%

Короткая ссылка
Минэкономразвития России в своём обзоре «О текущей ценовой ситуации» заявил, что инфляция в стране в годовом выражении на 1 августа составила 15,3%.
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 1 августа составила 15,3%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На неделе с 23 июля по 1 августа 2022 года (10 дней) снижение цен продолжилось и составило -0,14%. Среднесуточное снижение цен ускорилось до -0,014% после -0,012% за предыдущий отчётный период. В годовом выражении темпы роста цен не изменились — 15,3% год к году», — говорится в обзоре.

Ранее Росстат заявил, что дефляция в России за период с 23 июля по 1 августа 2022 года составила 0,14%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить