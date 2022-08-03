военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дефляция в России за неделю составила 0,14%

Короткая ссылка
Росстат заявил, что дефляция в России за период с 23 июля по 1 августа 2022 года составила 0,14%
Дефляция в России за неделю составила 0,14%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«За период с 23 июля по 1 августа 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,86%, с начала августа — 99,98%, с начала года — 111,16%», — говорится в заявлении.

По данным статистического ведомства, за отчётный период плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,9%.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить