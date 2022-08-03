Дефляция в России за неделю составила 0,14%

Росстат заявил, что дефляция в России за период с 23 июля по 1 августа 2022 года составила 0,14%

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«За период с 23 июля по 1 августа 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,86%, с начала августа — 99,98%, с начала года — 111,16%», — говорится в заявлении.

По данным статистического ведомства, за отчётный период плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,9%.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль.