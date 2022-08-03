В первом полугодии 2022 года производство сахара, молока и мяса в Тамбовской области выросло почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на администрацию области.

«Наша область продолжает обеспечивать продовольственную безопасность не только тамбовчан, но и жителей других регионов России. Значительные объёмы продовольствия мы отправляем за пределы страны», — рассказал временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров.

Производство кисломолочной продукции выросло в 2,5 раза, в 2,3 раза вырос объём производства сахара, в 1,5 раза — производство молока и сливочного масла.

Ранее kp.ru передавал, что московские власти освободили 77 столичных предпринимателей от обеспечительных платежей за аренду нежилых помещений на сумму 106,5 млн рублей.