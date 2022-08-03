Канцлер ФРГ Шольц высказался против использования «Северного потока — 2»
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Его заявление приводит РИА Новости.
По его словам, процесс сертификации этого трубопровода был прекращён по веским причинам.
Также он заявил о наличии достаточных мощностей для поставок газа по «Северному потоку — 1».
Кроме того, канцлер ФРГ считает, что Россия при помощи «Северного потока» и транзита через Украину может выполнить обязательства по всем договорам о поставках газа европейским странам.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.
До этого власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».