военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Канцлер ФРГ Шольц высказался против использования «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против использования газопровода «Северный поток — 2». По его словам, использование этого трубопровода «не имеет разумного смысла».
Канцлер ФРГ Шольц высказался против использования «Северного потока — 2»
  • AFP
  • © Sascha Schuermann

Его заявление приводит РИА Новости

По его словам, процесс сертификации этого трубопровода был прекращён по веским причинам.

Также он заявил о наличии достаточных мощностей для поставок газа по «Северному потоку — 1».

Кроме того, канцлер ФРГ считает, что Россия при помощи «Северного потока» и транзита через Украину может выполнить обязательства по всем договорам о поставках газа европейским странам. 

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.

До этого власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить