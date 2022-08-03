Канцлер ФРГ Шольц высказался против использования «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против использования газопровода «Северный поток — 2». По его словам, использование этого трубопровода «не имеет разумного смысла».

Его заявление приводит РИА Новости.

По его словам, процесс сертификации этого трубопровода был прекращён по веским причинам.

Также он заявил о наличии достаточных мощностей для поставок газа по «Северному потоку — 1».

Кроме того, канцлер ФРГ считает, что Россия при помощи «Северного потока» и транзита через Украину может выполнить обязательства по всем договорам о поставках газа европейским странам.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.

До этого власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».