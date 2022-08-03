Шрёдер возложил ответственность за проблемы с турбиной для «Северного потока» на Siemens
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В интервью изданию Stern Шрёдер заявил, что Siemens Energy препятствует поставкам российского газа.
«Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод, поставляются Siemens и должны регулярно обслуживаться. Но Siemens доставил турбину, которая только что широко обсуждалась, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-на-Руре. Почему она там, а не в России, я не понимаю», — рассказал бывший канцлер.
Он также объяснил, что для работы газопровода необходимы пять турбин.
Ранее в компании Siemens Energy заявили, что немецкий канцлер Олаф Шольц 3 августа осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода «Северный поток».