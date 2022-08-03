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Шрёдер возложил ответственность за проблемы с турбиной для «Северного потока» на Siemens

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер возложил ответственность за проблемы с турбиной, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока»  , на компанию Siemens Energy.
Шрёдер возложил ответственность за проблемы с турбиной для «Северного потока» на Siemens
  • globallookpress.com
  • © Bernd Thissen/dpa

В интервью изданию Stern Шрёдер заявил, что Siemens Energy препятствует поставкам российского газа.

«Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод, поставляются Siemens и должны регулярно обслуживаться. Но Siemens доставил турбину, которая только что широко обсуждалась, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-на-Руре. Почему она там, а не в России, я не понимаю», — рассказал бывший канцлер.

Он также объяснил, что для работы газопровода необходимы пять турбин.

Ранее в компании Siemens Energy заявили, что немецкий канцлер Олаф Шольц 3 августа осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода «Северный поток».

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