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Аналитик Зельцер спрогнозировал рост курса доллара в августе

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал рост курса доллара в августе.

По словам аналитика, способствовавшие укреплению рубля этим летом факторы ослабнут в текущем месяце на фоне девалютизации финансовой системы и уменьшения экспорта.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что в случае, если сырьевой рынок перейдёт из стагнации в рецессию, это прибавит драйверов ослаблению рубля. Кроме того, повлияет ситуация и на Тайване.

«Диапазон по доллару — 65-67 рублей», — спрогнозировал Зельцер.

Эксперт рекомендовал россиянам отыгрывать доллары в дружественных валютах Китая и Гонконга.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее заявил, что значимость доллара и евро в первом полугодии существенно просела и этот процесс будет продолжаться в ближайшие месяцы.

При этом, по оценкам специалиста, курс рубля к доллару будет демонстрировать стабильность и к концу года он уйдёт в рамки 65—70 рублей за доллар.

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