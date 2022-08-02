Эксперт Митрахович высказался о методах экономии электроэнергии в ЕС

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о методах экономии электроэнергии в ЕС.

«Методы сокращения потребления через ограничения коммунальных услуг и тех услуг, которые относятся к бытовой сфере, — это напрашивающееся решение, пусть экономят. Есть ещё варианты — горячую воду не давать в муниципальные здания. Вопрос — как к этому отнесутся люди», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, такие меры отчасти решают проблемы, но этого недостаточно.

Как считает Митрахович, необходимо и дальше сокращать потребление, в том числе в промышленности.

Ранее испанский премьер-министр Педро Санчес призвал министров, чиновников и предпринимателей не носить галстуки, чтобы в жару сэкономить электроэнергию, затрачиваемую на работу кондиционеров.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.