Компания Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в России местному менеджменту

Американская Baker Hughes заявила, что продаст нефтесервисный бизнес в России местному менеджменту.

Об этом корпорация сообщила у себя на сайте.

«Компания Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в сфере нефтесервисных услуг в России местному руководству», — говорится в заявлении.

Уточняется, что новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, в том числе под независимым брендом. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине этого года.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» писала, что кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался об уходе ряда западных компаний из России.