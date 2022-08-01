В Москве число самозанятых превысило 1 млн человек

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 млн человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам Ефимова, за первое полугодие 2022 года самозанятые в столице перечислили в бюджет свыше 5,5 млрд рублей — это на 15% больше, чем за весь прошлый год.

На данный момент на Москву приходится пятая часть всех самозанятых в стране, отметил заммэра.

Ранее, как передавала НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.