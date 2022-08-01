В ЦБ рассказали об отборе символов для новых банкнот номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей

Зампред Банка России Сергей Белов в интервью «Известиям» рассказал о процедуре отбора символов и достопримечательностей для размещения на модернизированных банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

«Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов—символов», — заявил он. Белов для купюры номиналом 1 тыс. рублей предлагаются, в частности, изображения Нижегородского кремля, здания Нижегородской ярмарки, Чкаловской лестницы, Казанского кремля, заповедника «Городище», Центра семьи Казан. На купюре номиналом 5 тыс. рублей предлагают разместить, например, изображения дома Севастьянова, памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, скульптуры каслинского литья «Россия», памятного знака «Европа — Азия». Ранее Белов заявил, что Центробанк России может в конце года возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей.