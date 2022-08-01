Генсек ОПЕК+ заявил об отказе от конкуренции с Россией
«ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке», — приводит его слова РИА Новости.
Он рассказал, что рост цен на нефть был зафиксирован ещё до украинского кризиса.
Аль-Гайс также отметил, что присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха деятельности организации.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН рассказал о структурных изменениях в поставках нефти.