Генсек ОПЕК+ заявил об отказе от конкуренции с Россией

Новый генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс в интервью газете Al Ra'i заявил, что организация не ставит своей задачей конкуренцию с Россией.

«ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке», — приводит его слова РИА Новости.

Он рассказал, что рост цен на нефть был зафиксирован ещё до украинского кризиса.

Аль-Гайс также отметил, что присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха деятельности организации.

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