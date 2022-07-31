Премьер Норвегии спрогнозировал тяжёлый год в стране из-за роста цен на энергоресурсы
- РИА Новости
«Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого», — цитирует премьер-министра Dagsavisen.
Также он отметил, что ещё не все поняли всю серьёзность складывающейся ситуации.
Вместе с этим премьер добавил, что у Норвегии есть хорошие ресурсы для того, чтобы преодолеть этот тяжёлый год.
Ранее сообщалось, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.