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Премьер Норвегии спрогнозировал тяжёлый год в стране из-за роста цен на энергоресурсы

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью NTB заявил, что страну ожидает тяжёлый год из-за роста цен на энергоресурсы.
Премьер Норвегии спрогнозировал тяжёлый год в стране из-за роста цен на энергоресурсы
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого», — цитирует премьер-министра Dagsavisen.

Также он отметил, что ещё не все поняли всю серьёзность складывающейся ситуации.

Вместе с этим премьер добавил, что у Норвегии есть хорошие ресурсы для того, чтобы преодолеть этот тяжёлый год.

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.

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