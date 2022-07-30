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«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса

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Немецкая компания OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже юридических лиц российской сети своих магазинов.
«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам соглашения.

«На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу», — говорится в материале.

Уточняется, что один собеседник указал, что сумма сделки является символической, а второй отметил, что она составляет всего €1.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении бизнеса OBI в России.

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