«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса
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Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам соглашения.
«На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу», — говорится в материале.
Уточняется, что один собеседник указал, что сумма сделки является символической, а второй отметил, что она составляет всего €1.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении бизнеса OBI в России.
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