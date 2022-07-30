КТК возобновил штатную работу нефтепровода Тенгиз — Новороссийск

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума проинформировала, что две нефтеперекачивающие станции (НПС) на нефтепроводе Тенгиз — Новороссийск КТК вернулись к работе в штатном режиме.

«29 июля 2022 года на станции НПС «Курмангазы» и НПС «Исатай» АО «КТК-К» подано напряжение, которое позволило вывести объекты нефтепровода в штатный режим работы», — цитирует пресс-службу консорциума РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время нефтепроводная система Тенгиз — Новороссийск функционирует штатно. Это обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти.

Станции «Курмангазы» и «Исатай» были отключены от электроснабжения с 27 июля из-за неблагоприятных погодных условий и падения нескольких опор линий электропередачи.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу второго выносного причального устройства (ВПУ-2) на морском терминале под Новороссийском после ремонта с 1 июля.