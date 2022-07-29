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Более 60 компаний Подмосковья заключили контракты на экспорт товаров с начала года

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Более 60 компаний Московской области заключили контракты на экспорт товаров с начала 2022 года.
Более 60 компаний Подмосковья заключили контракты на экспорт товаров с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«В первом полугодии 61 компания, относящаяся к субъектам малого и среднего бизнеса, заключила экспортные контракты. Общий объём поддержанного Фондом ВЭД экспорта вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $39 млн», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Услугами Фонда ВЭД в первые шесть месяцев 2022 года воспользовались почти 500 подмосковных компаний.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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