Более 60 компаний Подмосковья заключили контракты на экспорт товаров с начала года

Более 60 компаний Московской области заключили контракты на экспорт товаров с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В первом полугодии 61 компания, относящаяся к субъектам малого и среднего бизнеса, заключила экспортные контракты. Общий объём поддержанного Фондом ВЭД экспорта вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $39 млн», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Услугами Фонда ВЭД в первые шесть месяцев 2022 года воспользовались почти 500 подмосковных компаний.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.