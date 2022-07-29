Экономист Пивовар прокомментировал ситуацию с поставками газа в ЕС
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«Россия может поставить газ в нужных для Европы объёмах, а также по более-менее разумной цене. Поэтому Венгрия уже сейчас готовится к отопительному сезону, чтобы люди не замёрзли зимой. Венгры не скрывают этого, несмотря на позицию стран ЕС по данному вопросу», — заявил он в беседе с ФАН, комментируя планы Будапешта докупить у России 700 млн кубометров газа.
Со своей стороны, руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что для Венгрии газ важен по нескольким причинам.
«В венгерской энергетической системе за последние десятилетия произошло увеличение доли газа в энергобалансе, и в этой ситуации венграм деваться особо некуда. Закупать газ в других странах в виде СПГ и везти через западноевропейские порты из США и с Ближнего Востока невыгодно для Будапешта», — пояснил он.
Квашнин добавил, что европейцам нечего предложить в данном случае Венгрии, на что накладываются трения между Брюсселем и Будапештом по ряду других внутриевропейских вопросов.
Ранее председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу.