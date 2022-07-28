В Ассоциации нефтегазового рынка прокомментировали ситуацию с поставками газа в Европу

Короткая ссылка
Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу.
В Ассоциации нефтегазового рынка прокомментировали ситуацию с поставками газа в Европу
  • Gettyimages.ru

«Любая газодобывающая страна может потенциально поставлять и замещать российский газ на территорию Европы, но проблема в том, что это очень большие инвестиции, и эти инвестиции долгосрочные», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Хайкова, даже разработка дополнительного месторождения для увеличения объёма газа занимает несколько лет.

Он также отметил, что необходимо строить инфраструктуру.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить