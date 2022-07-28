В Ассоциации нефтегазового рынка прокомментировали ситуацию с поставками газа в Европу

Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу.

«Любая газодобывающая страна может потенциально поставлять и замещать российский газ на территорию Европы, но проблема в том, что это очень большие инвестиции, и эти инвестиции долгосрочные», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Хайкова, даже разработка дополнительного месторождения для увеличения объёма газа занимает несколько лет.

Он также отметил, что необходимо строить инфраструктуру.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.