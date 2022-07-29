Экономист Корнеев прокомментировал планы Венгрии докупить у России газ

Экономист Валерий Корнеев прокомментировал планы Венгрии докупить у России 700 млн кубометров газа.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что для Венгрии это почти третья часть потребляемого газа.

«Проблема Венгрии в том, что она находится во враждебном окружении стран, которые готовы за преференции от Евросоюза терпеть любые притеснения со стороны ЕС», — считает Корнеев.

Со своей стороны, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с ИА REGNUM выразила мнение, что такие меры предосторожности со стороны Будапешта вполне логичны, поскольку в настоящее время «Газпром» стал поставлять меньше газа в Европу из-за санкций.

«Теперь Европе может грозить энергетический кризис зимой, а Венгрия пытается застраховаться на случай полного прекращения поставок из России. Маловероятно, что такое произойдёт, но с учётом эмбарго на российские нефть и уголь европейские политики не могут исключать, что ЕС введёт санкции и на российский газ либо Россия ещё сильнее урежет поставки газа в Европу из-за невозможности осуществлять плановый ремонт оборудования», — пояснила она.

Ранее председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу.