военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Корнеев прокомментировал планы Венгрии докупить у России газ

Короткая ссылка
Экономист Валерий Корнеев прокомментировал планы Венгрии докупить у России 700 млн кубометров газа.
Экономист Корнеев прокомментировал планы Венгрии докупить у России газ
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Rowan

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что для Венгрии это почти третья часть потребляемого газа.

«Проблема Венгрии в том, что она находится во враждебном окружении стран, которые готовы за преференции от Евросоюза терпеть любые притеснения со стороны ЕС», — считает Корнеев.

Со своей стороны, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с ИА REGNUM выразила мнение, что такие меры предосторожности со стороны Будапешта вполне логичны, поскольку в настоящее время «Газпром» стал поставлять меньше газа в Европу из-за санкций.

«Теперь Европе может грозить энергетический кризис зимой, а Венгрия пытается застраховаться на случай полного прекращения поставок из России. Маловероятно, что такое произойдёт, но с учётом эмбарго на российские нефть и уголь европейские политики не могут исключать, что ЕС введёт санкции и на российский газ либо Россия ещё сильнее урежет поставки газа в Европу из-за невозможности осуществлять плановый ремонт оборудования», — пояснила она.

Ранее председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить