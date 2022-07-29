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В ЦБ прокомментировали сообщения СМИ о подготовке к отмене торгов долларом и евро

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В Центробанке прокомментировали сообщения СМИ о подготовке регулятора к отмене торгов долларом и евро.
В ЦБ прокомментировали сообщения СМИ о подготовке к отмене торгов долларом и евро
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как заявили в Банке России, санкционные ограничения постоянно меняются.

«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — цитирует РИА Новости заявление ЦБ.

Ранее Forbes со ссылкой на трёх участников рынка, знакомых с ситуацией, сообщил, что Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов.

Как рассказал один из источников, около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой состоялась большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша также заявил, что экономика России развивается «достаточно хорошо» в условиях масштабных санкций. Он также положительно оценил меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора.

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