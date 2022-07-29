Глава Минэнерго Саудовской Аравии провёл переговоры с вице-премьером России Новаком

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провёл в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером России Александром Новаком.

«Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках», — говорится в сообщении в Twitter Министерства энергетики Саудовской Аравии.

21 июля стало известно, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.