Глава Минэнерго Саудовской Аравии провёл переговоры с вице-премьером России Новаком
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«Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках», — говорится в сообщении в Twitter Министерства энергетики Саудовской Аравии.
21 июля стало известно, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.